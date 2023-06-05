Легенда НБА Баркли назвал финал Кубка Стэнли "адской серией"

«Вегас» играет хорошо. В прошлой игре на арене было шумно. Я наблюдал за всем матчем.



Всем нравится Мэттью Ткачук. Сергей Бобровский великолепен для «Пантерз». Но та сделка, которую «Вегас» заключил несколько лет назад с Айкелом, приносит дивиденды, плюс Джонатан Маршессо играет потрясающе. Глубина состава «Вегаса» невероятна.



Это будет адская, долгая и затянутая серия», — приводит слова Баркли The Athletic.