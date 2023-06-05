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Гомельский назвал позицию, современным требованиям которой не подходит ни один россиянин

Авторитетный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего официального сайта, попросившего его назвать лучшего центрового в России на данный момент. По мнению Гомельского, в настоящий момент нет игрока с российским паспортом, который в полной мере советовал бы требованиям, которые предполагает эта позиция с учётом современного баскетбола.

Комментатор Гомельский назвал позицию, требованиям которой не подходит ни один россиянин
© Чемпионат.com

«Если Вы смотрели матчи Единой лиги ВТБ, то должны понимать, что можно выбрать только лучшего из худших. Нет у нас центрового игрока с российским паспортом, который бы соответствовал требованиям современного баскетбола. даже Мартюк умеет и может выполнить далеко не всё, что должен уметь и мочь современный центровой», — ответил Гомельский.

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