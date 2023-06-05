Комментатор Гомельский назвал позицию, требованиям которой не подходит ни один россиянин

«Если Вы смотрели матчи Единой лиги ВТБ, то должны понимать, что можно выбрать только лучшего из худших. Нет у нас центрового игрока с российским паспортом, который бы соответствовал требованиям современного баскетбола. даже Мартюк умеет и может выполнить далеко не всё, что должен уметь и мочь современный центровой», — ответил Гомельский.