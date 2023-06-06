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Легендарный баскетболист «Денвера» назвал лучшего игрока в истории этой команды

Член Зала славы баскетбола Дэн Иссл комплиментарно высказался о сербском центровом Николе Йокиче.

Легендарный баскетболист «Денвера» назвал лучшего игрока в истории команды
© Чемпионат.com

«Он самая бескорыстная суперзвезда, которую я когда-либо видел. Я не знаю, как он может стать ещё лучше, чем сейчас. Никола — лучший игрок в истории «Наггетс», — сказал Иссл в эфире NBA TV.

Иссл выступал в «Денвере» с 1975 по 1985 год. По окончании игровой карьеры он тренировал «Наггетс» (с 1992 по 1994, а также с 1991 по 2001 год).

В прошлом сезоне Йокич стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, который набрал минимум 2000 очков, 1000 подборов и 500 передач за один сезон. В нынешнем сезоне НБА Никола принял участие в 86 матчах, в которых в среднем набирал 25,7 очка, совершал 12,1 подбора и отдавал 9,9 передачи.

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