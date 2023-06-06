Баскетболист Швед: я лежал на асфальте, а они прыгали, смеялись

Баскетболист ЦСКА Швед заявил, что инцидент с его избиением мог закончиться хуже
Российский баскетболист московского ЦСКА Алексей Швед вспомнил подробности нападения на себя и признался, что все могло закончиться гораздо хуже, передает «Матч ТВ».
«Не знаю, что было у них в голове. Хорошо, что произошло так, как есть сейчас. Могло быть намного хуже. Мне врачи говорили, что 60–70% случаев заканчиваются плохо. Многие умирают, либо калеками остаются. Когда я лежал на асфальте, они прыгали, смеялись», — заявил Швед.
Нападение на Шведа произошло в ночь на 2 мая после проигрыша ЦСКА в полуфинале Единой лиге ВТБ от краснодарского «Локомотива-Кубани».
На выходе из ресторана у баскетболиста возник конфликт с компанией мужчин, которые предъявили ему претензии из-за поражения ЦСКА. На улице он подвергся нападению нескольких человек.
В результате Швед был доставлен в больницу. Он получил несколько серьезных травм головы. Спустя несколько дней он был выписан из больницы и продолжает восстанавливаться дома.
Баскетболист 15 мая посетил пятый матч серии за третье место в Единой лиге ВТБ, в котором ЦСКА одержал победу над петербургским «Зенитом», чемпионом прошлого сезона, и завоевал бронзовые медали турнира.