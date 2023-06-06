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Шведские чиновники «забанили» лучшего в истории своей страны баскетболиста -  за контракт с ЦСКА

Бывший баскетболист ЦСКА Йонас Йеребко раскритиковал в соцсетях Федерацию баскетбола Швеции за его отстранения от выступлений за национальную команду.

Шведские чиновники «забанили» лучшего в истории своей страны баскетболиста за контракт с ЦСКА
© Спорт уик-энд

Напомним, в марте Шведская баскетбольная ассоциация объявила, что Йеребко не может представлять национальную команду из за его решения играть в России. 35-летний игрок 30 марта 2022 года подписал контракт с московским ЦСКА до конца сезона.

Вот что написал по этому поводу Йеребко в своем Твиттере:

«То, что началось с «отстранения», превратилось в «черный список». Никаких ответов от высшего руководства. Возможно, ответ был бы уместен, учитывая, что я сделал для этой страны».

К слову, о заслугах. В сезоне-2018/19 шведский форвард дошел до финала плей-офф НБА в составе «Голден Стэйт», где «Уорриорз» уступили «Торонто» — 2-4. С 18 лет Йеребко выступал за сборную Швеции. Правда, один в поле не воин – заметных достижений у национальной команды не было.

И всё же отмахнуться от обвинений, вероятно, лучшего баскетболиста Швеции трудно. Поэтому генеральный секретарь федерации Фредрик Юламо так прокомментировал слова игрока:

- Недавно Йонас провел виртуальную встречу с нашим председателем, недавно и я сам переписывался с ним. Детального диалога не было, но то, что речь идет о занесении в черный список, совсем неправда. Нам очевидно, что у нас нет проблем с человеком Йонасом Йеребко, но есть проблема с выбором, который он сделал, — приводит слова функционера «Матч ТВ» со ссылкой на Sportbladet.

Заметим, что нормально выступать в России в условиях такого морального прессинга Йеребко не смог. Уже в 2022 году баскетболист покинул нашу страну. В данный момент он находится в статусе свободного агента. Рассчитывать на продолжение карьеры в шведских клубах Йонасу трудно – чиновники злопамятны. И считают себя вправе решать, что кому можно, а что нельзя.

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