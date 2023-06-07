Стало известно, где может продолжить карьеру Диллон Брукс

«Хьюстон Рокетс» проявляет заинтересованность в подписании контракта с лёгким форвардом «Мемфис Гриззлиз» Диллоном Бруксом, который, как ожидается, по окончании нынешнего сезона НБА станет свободным агентом. Об этом информирует Yahoo Sports.

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Напомним, после завершения сезона Брукс был проинформирован о решении «Мемфиса» не продлевать с ним контракт. Это произошло во время встреч с представителями команды.