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В Единой лиге ВТБ с сезона-2023/24 будут играть мячами российского производителя

Баскетбольная Единая лига ВТБ с сезона-2023/24 будет использовать российский мяч Jogel Ecoball 2.0. Об этом ТАСС в четверг рассказали в оргкомитете Единой лиги ВТБ.

В Единой лиге ВТБ будут играть мячами российского производителя
© ТАСС

Мяч впервые был презентован в четверг на площадке II Молодежного форума СНГ и ЕАЭС в Сочи. С мячом ознакомился премьер-министр РФ Михаил Мишустин и вице-премьер Дмитрий Чернышенко, а президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал ему о производстве и преимуществах российского баскетбольного мяча.

Мяч создан из переработанного пластика - 8 полулитровых бутылок уходит на каждый мяч. Также Jogel Ecoball 2.0 стал первым российским мячом, получившим сертификат Международной федерации баскетбола (FIBA) первого уровня.

Как рассказали ТАСС в Единой лиге ВТБ, инициатива по созданию мяча, отвечающего требованиям экологической повестки, исходила от почетного президента Единой лиги ВТБ, специального представителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова.

Ранее на матчах Единой лиги ВТБ использовался мяч фирмы Wilson, которая в 2022 году решила прекратить сотрудничество и уйти с российского рынка.

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