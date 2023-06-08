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Главный тренер сборной России по баскетболу рассказал, что в финале НБА болеет за Йокича

Главный тренер российской команды по баскетболу Зоран Лукич считает сербского центрового "Денвера" Николу Йокича уникальным игроком и желает ему победы в финале Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом он рассказал ТАСС в четверг.

Главный тренер сборной России по баскетболу рассказал, за кого болеет в финале НБА
© Соцсети

"Денвер" в четверг победил "Майами" и повел в финальной серии плей-офф НБА до четырех побед со счетом 2-1. Йокич набрал 32 очка, сделал 21 подбор и 10 передач и стал первым игроком в истории НБА, кому в игре решающей серии удалось набрать больше 30 очков, 20 подборов и 10 передач.

"Я скажу честно: НБА смотрю только когда мне нечего делать и нечем заняться. Хотя Йокич, конечно, феноменальный игрок. Это мозг, монстр, в этом весь секрет его. От души желаю ему победы в финале", - сказал Лукич.

Четвертый матч между "Денвером" и "Майами" пройдет в ночь на 10 июня.

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