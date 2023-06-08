Порноактриса рассказала о связи с Уильямсоном после новости о будущем ребенке игрока

«Лучше молись, чтобы я тоже не забеременела, потому что у меня задержка, Зайон. Я была с тобой на прошлой неделе в Новом Орлеане, и ты не мог сказать мне, что у тебя будет ребёнок от случайной девки, после всего, что я для тебя сделала.



Я позволяла тебе спать со мной без презерватива, и вот как ты поступил со мной, уличная крыса. Ты подвергаешь мою жизнь опасности, вступая в связь с этими женщинами без защиты», — написала Миллс.