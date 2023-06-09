Аналитик: Йокич закончит карьеру в статусе лучшего центрового в истории

«Я поставлю в свою пятёрку того, кто по окончанию карьеры будет считаться лучшим центровым в истории. Да, я сказал это. Это Никола Йокич. Назовите мне ещё одного игрока в истории, который в плей-офф лидирует в своей команде по очкам, подборам и передачам одновременно? За исключением Леброна Джеймса.



Он идеально подходит к современной игре. Я понимаю, вы скажете о его недостатках в защите. Но он — самый умелый в атаке центровой в истории. Возможно он не является самой трендовой личностью, но этот парень просто выигрывает, и об этом нужно говорить», — заявил Уильямс на шоу First Take на телеканале ESPN.