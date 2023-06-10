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Кроссовки Джордана с финальной игры с «Ютой» могут быть проданы по рекордной цене

Кроссовки легендарного игрока Национальной баскетбольной ассоциации Майкла Джордана могут стать самыми дорогими из когда-либо проданных на аукционе, сообщает fox32chicago.

Кроссовки Джордана с финальной игры с «Ютой» могут быть проданы по рекордной цене
© Чемпионат.com

По информации источника, кроссовки модели Nike Air Jordan 12, в которых Майкл Джордан привёл «Чикаго Буллз» к победе в пятом матче финальной серии НБА сезона-1996/1997 с «Ютой Джаз» (90:88), могут быть проданы за сумму, превышающую € 2,79 млн. Такая сделка позволит этой паре кроссовок стать самой дорогой из когда-либо проданных на аукционе.

В том матче легендарный баскетболист набрал 38 очков, совершил семь подборов и отдал пять результативных передач. Примечательно, что Джордан играл в той встрече с гриппом. Несмотря на болезнь, Майкл вывел свою команду вперёд в серии — 3-2. В том сезоне «Чикаго» стал чемпионом.

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