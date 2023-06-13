Баскетболист «Минска» Близнюк официально перешел в «Локомотив-Кубань»

В прошлом сезоне защитник провел в Единой лиге ВТБ 31 матч. Статистика игрока за 30 минут игрового времени составляла в среднем 11,8 очка, 4,4 передачи и 1,9 подбора. В двух товарищеских матчах сборных Республики Беларусь и России 9 и 11 июня в Москве Близнюк в среднем набирал 12,5 очков, делал 3,5 передачи, 1,5 подбора и 1,0 перехвата.