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Сборная России взяла реванш у Беларуси во втором товарищеском матче

Сборная России по баскетболу обыграла сборную Беларуси в товарищеском матче со счётом 83:78.

Сборная России взяла реванш у Беларуси во втором товарищеском матче
© РИА Новости

Матч состоялся в Москве на арене «Баскет-Холл». Самым результативным игроком встречи стал Александр Щербенёв, на счету которого 20 очков. Также стоит отметить Антона Квитковского — 15 очков, и Андрея Лопатина — 12 очков.

Напомним, что команды уже проводили товарищескую встречу два дня назад, 9 июня. Тогда победу в матче одержала национальная команда Беларуси — 83:80.

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