$82.64+0.5589.01+0.97

Джей Уильямс назвал топ-5 разыгрывающих НБА

Аналитик ESPN Джей Уильямс назвал разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри лучшим игроком Национальной баскетбольной ассоциации на своей позиции. В аккаунте подкаста Уильямса на ESPN в «Твиттере» опубликовано видео, в котором названа пятёрка сильнейших разыгрывающих НБА прямо сейчас.

Джей Уильямс назвал топ-5 разыгрывающих НБА
© Чемпионат.com

На первое место Уильямс поставил звезду «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри. На второй строчке расположился разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич. На третьем месте — лидер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард. Далее идут Кайри Ирвинг, представляющий «Даллас Маверикс», и Джамал Маррей из «Денвер Наггетс».

Также Уильямс отметил Шея Гилджес-Александера («Оклахома-Сити Тандер») и Джа Моранта («Мемфис Гриззлиз»).

Чемпионат.com: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители