Джей Уильямс назвал топ-5 разыгрывающих НБА

Аналитик ESPN Джей Уильямс назвал разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри лучшим игроком Национальной баскетбольной ассоциации на своей позиции. В аккаунте подкаста Уильямса на ESPN в «Твиттере» опубликовано видео, в котором названа пятёрка сильнейших разыгрывающих НБА прямо сейчас.