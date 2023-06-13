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Стала известна позиция «Голден Стэйт» по Джордану Пулу

Руководство «Голден Стэйт Уорриорз» не готово принимать предложения по поводу обмена атакующего защитника Джордана Пула. Об этом сообщает The Athletic со ссылкой на источники в лиге.

Стала известна позиция «Голден Стэйт» по Джордану Пулу
© GETTY IMAGES

Действующий контракт 23-летнего баскетболиста рассчитан до конца сезона-2026/2027. В следующем сезоне защитник заработает $ 27,45 млн. Пул был выбран на драфте — 2019 под общим 28-м номером.

В нынешнем розыгрыше плей-офф Джордан принял участие в 13 матчах, набирая в среднем 10,3 очка, 3,5 передачи и 2,2 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 34,1, трёхочковых — 25,4. В регулярном чемпионате Пул оформлял 20,4 очка, 4,5 ассиста и 2,7 подбора.

Ранее экс-разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Гилберт Аренас рассказал об обмене, который «Голден Стэйт Уорриорз» стоит совершить в ближайшее межсезонье.

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