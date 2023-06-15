Йокич потерял награду MVP финала НБА

Лидер «Денвера» Никола Йокич рассказал, что потерял награду MVP финальной серии НБА.
«Наггетс» на этой неделе стали чемпионами НБА, победив в серии против «Майами Хит» с общим счетом 4–1. 28-летний Йокич был признан лучшим игроком финала НБА.
— Я не знаю, где приз. Оставил его в комнате Спарки Гонсалеса (менеджер по экипировке), и его там больше нет. Я не знаю, куда он делся, — сказал Йокич в интервью ведущей программы NBA Today Малики Эндрюс.
Сербский баскетболист во всех пяти матчах финала набирал двухзначные цифры как минимум по двум показателям — в активе Йокича два трипл дабла и три дабл дабла.
«Денвер» впервые за свою 56 летнюю историю стал победителем НБА.