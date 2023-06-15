$84.32+0.6891.07+0.68

Йокич потерял награду MVP финала НБА

Лидер «Денвера» Никола Йокич рассказал, что потерял награду MVP финальной серии НБА.

Йокич потерял награду MVP финала НБА
© Gettyimages

«Наггетс» на этой неделе стали чемпионами НБА, победив в серии против «Майами Хит» с общим счетом 4–1. 28-летний Йокич был признан лучшим игроком финала НБА.

— Я не знаю, где приз. Оставил его в комнате Спарки Гонсалеса (менеджер по экипировке), и его там больше нет. Я не знаю, куда он делся, — сказал Йокич в интервью ведущей программы NBA Today Малики Эндрюс.

Сербский баскетболист во всех пяти матчах финала набирал двухзначные цифры как минимум по двум показателям — в активе Йокича два трипл дабла и три дабл дабла.

«Денвер» впервые за свою 56 летнюю историю стал победителем НБА.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители