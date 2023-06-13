«Алексей чувствует себя лучше. Правда, есть ещё тромб в голове. Лечится, динамика стабильная. Он начнёт лёгкие тренировки в начале июля, а дальше будет увеличивать нагрузки. Но посмотрим, что будет дальше», — цитирует агента Sport24.