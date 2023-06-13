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Агент Шведа: тромб в голове ещё есть

Обрад Фимич, агент российского баскетболиста Алексея Шведа, рассказал о состоянии баскетболиста после избиения.

«Алексей чувствует себя лучше. Правда, есть ещё тромб в голове. Лечится, динамика стабильная. Он начнёт лёгкие тренировки в начале июля, а дальше будет увеличивать нагрузки. Но посмотрим, что будет дальше», — цитирует агента Sport24.

Швед стал жертвой уличного нападения, в результате которого оказался в больнице. Инцидент произошёл в ночь на 2 мая около одного из ресторанов в центре Москвы. У баскетболиста диагностировали перелом височной кости, перелом основания черепа, открытую черепно-мозговую травму и амнезию.

Баскетболист ЦСКА Швед заявил, что инцидент с его избиением мог закончиться хуже

Ранее Алексей Швед в социальных сетях поблагодарил болельщиков за поддержку.

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