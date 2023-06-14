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Капитан сборной России по баскетболу перейдёт в «Зенит»

Питерский клуб усиливается ради возможности вновь побороться за чемпионство.

Капитан сборной России по баскетболу перейдёт в «Зенит»
© basket-enisey.ru

Разыгрывающий красноярского «Енисея» Тимофей Герасимов сменит клубную прописку. 26-летний россиянин пойдёт на повышение.

Как сообщает «Спорт-экспресс», Герасимов близок к заключению долгосрочного контракта с санкт-петербургским «Зенитом». Источник отмечает, что у Тимофея были и другие серьёзные предложения от ведущих клубов Единой лиги ВТБ, однако он предпочёл переезд в Северную столицу.

В минувшем сезоне Герасимов в составе «Енисея» в среднем набирал 8,6 очка, делал 4,3 подбора и выполнял 4 передачи. Отметим, что он принимал участие в Матче всех звёзд — 2023.

В красноярском клубе Тимофей провел два сезона. Ранее уроженец Ростова-на-Дону защищал цвета «Локомотива-Кубань» и «Нижнего Новгорода».

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