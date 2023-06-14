Капитан сборной России по баскетболу перейдёт в «Зенит»

Как сообщает «Спорт-экспресс», Герасимов близок к заключению долгосрочного контракта с санкт-петербургским «Зенитом». Источник отмечает, что у Тимофея были и другие серьёзные предложения от ведущих клубов Единой лиги ВТБ, однако он предпочёл переезд в Северную столицу.