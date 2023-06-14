Дмитрий Кулагин подписал контракт с БК УНИКС

Дмитрий Кулагин подписал контракт с УНИКСом
Баскетбольный клуб УНИКС подписал контракт с 30-летним атакующим защитником Дмитрием Кулагиным.
Соглашение с чемпионом Евролиги и трехкратным победителем Единой Лиги ВТБ рассчитано на два года.
На протяжении последних двух сезонов новичок бело-зеленых выступал за «Зенит» из Санкт-Петербурга, в составе которого год назад в третий раз в карьере стал чемпионом России. В минувшем чемпионате Кулагин-старший принял участие в 45 играх Единой Лиги ВТБ, в среднем набирая 6,6 очка, 2,6 передачи и 1,9 подбора за 19:32 минуты на паркете.
В составе краснодарской команды в сезоне-2017/18 он заслужил награду лучшему защищающемуся игроку Единой Лиги ВТБ, удостоился звания MVP «Финала четырех» Кубка России и вошел во вторую символическую пятерку Еврокубка. С 2018 года Кулагин четырежды участвовал в «Матчах Звезд» Лиги ВТБ.