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Дмитрий Кулагин подписал контракт с УНИКСом

Баскетбольный клуб УНИКС подписал контракт с 30-летним атакующим защитником Дмитрием Кулагиным.

Дмитрий Кулагин подписал контракт с БК УНИКС
© РИА Новости

Соглашение с чемпионом Евролиги и трехкратным победителем Единой Лиги ВТБ рассчитано на два года.

На протяжении последних двух сезонов новичок бело-зеленых выступал за «Зенит» из Санкт-Петербурга, в составе которого год назад в третий раз в карьере стал чемпионом России. В минувшем чемпионате Кулагин-старший принял участие в 45 играх Единой Лиги ВТБ, в среднем набирая 6,6 очка, 2,6 передачи и 1,9 подбора за 19:32 минуты на паркете.

В составе краснодарской команды в сезоне-2017/18 он заслужил награду лучшему защищающемуся игроку Единой Лиги ВТБ, удостоился звания MVP «Финала четырех» Кубка России и вошел во вторую символическую пятерку Еврокубка. С 2018 года Кулагин четырежды участвовал в «Матчах Звезд» Лиги ВТБ.

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