Дмитрий Кулагин подписал контракт с БК УНИКС

На протяжении последних двух сезонов новичок бело-зеленых выступал за «Зенит» из Санкт-Петербурга, в составе которого год назад в третий раз в карьере стал чемпионом России. В минувшем чемпионате Кулагин-старший принял участие в 45 играх Единой Лиги ВТБ, в среднем набирая 6,6 очка, 2,6 передачи и 1,9 подбора за 19:32 минуты на паркете.