Александр Гудумак перешел в «Самару»

Тяжёлый российский форвард Александр Гудумак продолжит карьеру в «Самаре». Соглашение с игроком рассчитано на два сезона в формате «1+1».

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Напомним, в прошедшем сезоне Гудумак выступал за «Енисей».

По итогам регулярного сезона Единой лиги ВТБ – 2022/2023 Александр в среднем набирал 7,8 очка и 3,1 подбора.

За пять сезонов с красноярским клубом наивысшим командным результатом стал выход в плей-офф в сезоне-2021/2022. «Енисей» занял седьмое место по итогам регулярного сезона, но уступил «Зениту» со счётом 0:3 в четвертьфинале.