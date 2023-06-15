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«Барселона» уведомила Николу Миротича о расторжении контракта

«Барселона» официально уведомила форварда Николу Миротича о расторжении контракта, сообщает испанский телеканал TV3.

БК «Барселона» уведомил нападающего Миротича о расторжении контракта
© Соцсети

Миротич не появился на предматчевой пресс-конференции перед финалом ACB против «Реала», куда он должен был прийти вместе с главным тренером Шарунасом Ясикявичюсом. Вместо него пришел Алекс Абринес.

По информации инсайдера Sportando Эмилиано Карчи, Миротич уже договорился о переходе в итальянский «Милан».

Ранее сообщалось, что «Барса» попросила Миротича урезать зарплату на 50 процентов в связи с существенным сокращением бюджета клуба на следующий сезон. Игрок отказался.

Миротич зарабатывал в испанском клубе около 11 миллионов евро за сезон. В контракте оставалось еще два года.

Ранее стало известно, что «Барселоне» придется урезать бюджет клуба на следующий сезон на 20-25 процентов.

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