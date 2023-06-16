Майкл Джордан продаст контрольный пакет акций «Шарлотт Хорнетс»

По информации источника, бóльшая часть акций шестикратного чемпиона НБА будет продана группе предпринимателей во главе с миноритарным собственником «Атланты Хоукс» Риком Шналлом и Гейбом Плоткиным, уже владеющим долей в «Хорнетс». Сообщается, что стороны уже достигли принципиального соглашения, которое будет подписано в ближайшие дни.