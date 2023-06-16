$83.65-0.3191.63+0.67

В лицо жены Йокича бросили пивную банку во время чемпионского парада «Денвера»

Супруга звёздного сербского центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича пострадала во время чемпионского парада команды после победы в финале плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.

В лицо жены Йокича бросили пивную банку во время чемпионского парада «Денвера»
© Чемпионат.com

Во время парада из толпы бросили пустую пивную банку, которая попала в лицо супруге баскетболиста. Банка могла попасть в дочку пары, которая находилась на руках у мамы.

Напомним, «Денвер» обыграл «Майами Хит» в финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации со счётом 4-1. Сербский центровой Никола Йокич был признан самым ценным игроком финальной серии. Никола закончил плей-офф, набрав больше всего очков, подборов и результативных передач среди всех игроков, участвовавших в постсезоне. Помимо чемпионства, серб уже имеет два титула MVP регулярного чемпионата.

Чемпионат.com: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители