В лицо жены Йокича бросили пивную банку во время чемпионского парада «Денвера»

Супруга звёздного сербского центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича пострадала во время чемпионского парада команды после победы в финале плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.

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Во время парада из толпы бросили пустую пивную банку, которая попала в лицо супруге баскетболиста. Банка могла попасть в дочку пары, которая находилась на руках у мамы.