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Решающий матч финала греческого чемпионата был прерван из-за беспорядков фанатов

Вчера, 15 июня, в Афинах на стадионе «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)» проходил четвёртый матч финальной серии греческого чемпионата между «Панатинаикосом» и «Олимпиакосом». Матч был остановлен в конце третьей четверти при счёте 63:35 в пользу «Олимпиакоса» из-за беспорядков, устроенных болельщиками.

Решающий матч чемпионата Греции по баскетболу прервали из-за беспорядков фанатов
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Учитывая разгромный счёт, судьи приняли решение не продолжать игру и присудили победу «Олимпиакосу». Тем самым, клуб из греческого города Пирей выиграл в серии со счётом 3-1 и стал во второй раз подряд победителем национального чемпионата.

«Олимпиакос» стал 13-кратным чемпионом Греции. По количеству титулов, клуб уступает только «Панатинаикосу», у которого их 39.

Помимо этого, пирейский клуб является трёхкратным победителем Евролиги.

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