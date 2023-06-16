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Звезду НБА отстранили на 25 матчей за публикации в социальных сетях

Звезду «Мемфис Гриззлис», выступающего в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), Джа Морэнта отстранили на 25 матчей за публикации в социальных сетях. Об этом в Twitter сообщает корреспондент The Athletic Шэмс Чарания.

Звезду НБА отстранили на 25 матчей за публикации в социальных сетях
© Lenta.ru

Защитник демонстрировал оружие в своих аккаунтах. Он пропустит начало сезона-2023/2024. Отмечается, что баскетболисту также запрещено участвовать в любых мероприятиях лиги или команды на время дисквалификации. Для возвращения на паркет ему необходимо будет выполнить ряд условий, требования не уточняются.

14 мая «Мемфис» уже отстранил Морэнта по этой причине. Ранее из-за аналогичного нарушения НБА дисквалифицировала защитника на восемь игр в марте.

Морэнт выступает за «Мемфис» с 2019 года. Он дважды принимал участие в Матче всех звезд НБА (в 2022-м и 2023-м), а также был признан самым прогрессирующим игроком лиги в 2022 году.

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