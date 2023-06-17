Дисквалифицированный на 25 матчей НБА Морант потеряет до $60 млн

— Ему не заплатят за эти 25 игр и за прошлые восемь. Я не сомневаюсь, что он бы попал в команду сезона, если бы не этот инцидент. Это стоило ему 40 миллионов долларов бонусов. Возможно, даже ближе к 60 миллионам долларов, включая потерю спонсорских денег, — сказал Уиндхорст.