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Дисквалифицированный на 25 матчей НБА Морант потеряет до $60 млн — СМИ

Защитник «Мемфис Гриззлис» Джа Морант потеряет до 60 миллионов долларов из за 25 матчевой дисквалификации, сообщает журналист ESPN Брайан Уиндхорст.

Дисквалифицированный на 25 матчей НБА Морант потеряет до $60 млн
© Матч ТВ

В пятницу Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) дисквалифицировала Моранта на 25 матчей. Причиной отстранения послужил инцидент с участием Моранта, который продемонстрировал пистолет во время трансляции в соцсети. Это уже второй подобный случай с участием спортсмена.

— Ему не заплатят за эти 25 игр и за прошлые восемь. Я не сомневаюсь, что он бы попал в команду сезона, если бы не этот инцидент. Это стоило ему 40 миллионов долларов бонусов. Возможно, даже ближе к 60 миллионам долларов, включая потерю спонсорских денег, — сказал Уиндхорст.

Морант выступает за «Гриззлис» с 2019 года, он два раза участвовал в матче звезд НБА, также был признан лучшим новичком в 2020 году.

Чемпионом сезона в НБА стал «Денвер», который со счетом 4–1 в финальной серии обыграл «Майами».

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