Баскетбольный тренер Елевич назвал дискриминацией допуск россиян под нейтральным флагом
Заслуженный тренер России по баскетболу Сергей Елевич заявил, что российские спортсмены должны выступать на международных соревнованиях только со своим флагом и гимном. Его слова приводит "Матч ТВ".
Напомним, что по сообщениям агентства "Весь спорт" Международный олимпийский комитет (МОК) намерен взять за основу принцип формирования команды беженцев при определении процедуры допуска российских спортсменов к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже.
"Наши спортсмены должны выступать с российским флагом и гимном. Допуск под нейтральным флагом — это дискриминация. Да, у спортсмена короткий век. Но мы сейчас о другом говорим. "Команду беженцев" сформировать хотят? Надо доказать всем этим козлам, что мы будем стоять до конца. Мы сражаемся сейчас за то, чтобы люди понимали, что это Россия, а если спортсмен будет сдаваться и бог знает под каким флагом выступать, то что это такое? Это же ненормально! Лишать страну, которая входит в десятку сильнейших в мире, флага и гимна на соревнованиях, — идиотизм полнейший! Что они и кому доказывают? Хотят нас на колени поставить? Не поставят и ничего не добьются", — сказал специалист.
На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы. Ранее Международная федерация санного спорта продлила отстранение россиян от соревнований.