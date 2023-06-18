Баскетбольный тренер Елевич назвал дискриминацией допуск россиян под нейтральным флагом

"Наши спортсмены должны выступать с российским флагом и гимном. Допуск под нейтральным флагом — это дискриминация. Да, у спортсмена короткий век. Но мы сейчас о другом говорим. "Команду беженцев" сформировать хотят? Надо доказать всем этим козлам, что мы будем стоять до конца. Мы сражаемся сейчас за то, чтобы люди понимали, что это Россия, а если спортсмен будет сдаваться и бог знает под каким флагом выступать, то что это такое? Это же ненормально! Лишать страну, которая входит в десятку сильнейших в мире, флага и гимна на соревнованиях, — идиотизм полнейший! Что они и кому доказывают? Хотят нас на колени поставить? Не поставят и ничего не добьются", — сказал специалист.