Одна из лучших баскетболисток Латинской Америки продолжит карьеру в Самаре
Защитник Да Пайшао Тайна Майара, одна из лучших баскетболисток Латинской Америки, продолжит карьеру в самарском клубе. Соглашение с ней рассчитано на один сезон.
Спортсменка выступала за различные команды в чемпионатах Бразилии, Аргентины, Португалии и Италии. Последний клуб — бразильский Sampaio Basquete. Она четырехкратный победитель чемпионата Южной Америки и чемпионка Панамериканских игр.
Отметим, что наряду с форвардом "Самары" Лирой Маседу, латиноамериканка включена в расширенный состав сборной Бразилии для подготовки к стартующему 1 июля в Мехико турниру FIBA-AmeriCup.
А форвард Юлия Полуянова возвращается в родную Самару. Соглашение с ней рассчитано на один сезон.
В сезоне-2022/2023 она играла в составе сыктывкарской "Ники" и приняла участие в 43 матчах Премьер-лиги и Кубка России, в которых в среднем набирала 8,5 очка и делала 3,7 подбора.