Одна из лучших баскетболисток Латинской Америки продолжит карьеру в Самаре

Защитник Да Пайшао Тайна Майара, одна из лучших баскетболисток Латинской Америки, продолжит карьеру в самарском клубе. Соглашение с ней рассчитано на один сезон.

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Спортсменка выступала за различные команды в чемпионатах Бразилии, Аргентины, Португалии и Италии. Последний клуб — бразильский Sampaio Basquete. Она четырехкратный победитель чемпионата Южной Америки и чемпионка Панамериканских игр.

Отметим, что наряду с форвардом "Самары" Лирой Маседу, латиноамериканка включена в расширенный состав сборной Бразилии для подготовки к стартующему 1 июля в Мехико турниру FIBA-AmeriCup.

А форвард Юлия Полуянова возвращается в родную Самару. Соглашение с ней рассчитано на один сезон.