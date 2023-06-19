Гомельский назвал звезду НБА, в адрес которой наставник говорит неискренние комплименты

«Уход Хардена заставит нового тренера потребовать ускорить поиски нового разыгрывающего для стартового состава. Хотя сам Ник Нёрс на данный момент пытается найти общий язык с Харденом и отпускает ему комплименты. Я не уверен в том, что эти комплименты являются искренними», — написал Гомельский на своём официальном сайте.