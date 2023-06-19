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Гомельский назвал звезду НБА, в адрес которой наставник говорит неискренние комплименты

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о возможном уходе звёздного разыгрывающего Джеймса Хардена из «Филадельфии Сиксерс».

Гомельский назвал звезду НБА, в адрес которой наставник говорит неискренние комплименты
© Чемпионат.com

«Уход Хардена заставит нового тренера потребовать ускорить поиски нового разыгрывающего для стартового состава. Хотя сам Ник Нёрс на данный момент пытается найти общий язык с Харденом и отпускает ему комплименты. Я не уверен в том, что эти комплименты являются искренними», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Харден принял участие в 69 матчах, в которых в среднем набирал 20,9 очка, совершал 6,1 подбора и отдавал 10,3 передачи.

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