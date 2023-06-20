22-летний защитник Никита Михайловский перешёл в БК ЦСКА

«Для меня будет большой честью выступать за такой клуб как ЦСКА, это будет новый вызов и опыт в моей карьере. Рад оказаться именно в армейском клубе, учиться и работать с профессионалами своего дела. Вместе постараемся радовать болельщиков победами и красивой игрой. ЦСКА всегда будет первым!» — сказал Михайловский.