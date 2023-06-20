$84.23+0.2592.07+0.28

Дёмин из «Реала» опережает Воронина из «Барселоны» в рейтинге самых перспективных талантов

«Чемпионат» вместе с авторами телеграм-канала «Перехват» Артёмом Комаровым и Никитой Головановым составили список самых перспективных молодых баскетболистов России. В него вошли десять игроков от 17 до 19 лет, выступающих как в Российской Федерации, так и за рубежом.

Составлен список самых перспективных молодых баскетболистов России
© Чемпионат.com

Рейтинг лучших молодых баскетболистов России:

1. Егор Дёмин (17 лет, «Реал»)

2. Макар Воронин (18 лет, «Барселона»)

3. Максим Савченко (19 лет, ПБК МБА)

4. Егор Амосов (15 лет, «Самара»)

5. Егор Рыжов (18 лет, «Зенит»)

6. Тимофей Рудовский (18 лет, без клуба)

7. Вадим Ширинкин (17 лет, ПБК ЦСКА)

8. Павел Земский (18 лет, «Зенит»)

9. Александр Савков (17 лет, «Баскония»)

10. Глеб Фирсов (18 лет, «Парма»).

Более подробно ознакомиться с рейтингом можно перейдя на материал, прикреплённый к новости.

Чемпионат.com: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители