Составлен список самых перспективных молодых баскетболистов России

Дёмин из «Реала» опережает Воронина из «Барселоны» в рейтинге самых перспективных талантов
«Чемпионат» вместе с авторами телеграм-канала «Перехват» Артёмом Комаровым и Никитой Головановым составили список самых перспективных молодых баскетболистов России. В него вошли десять игроков от 17 до 19 лет, выступающих как в Российской Федерации, так и за рубежом.
Рейтинг лучших молодых баскетболистов России:
1. Егор Дёмин (17 лет, «Реал»)
2. Макар Воронин (18 лет, «Барселона»)
3. Максим Савченко (19 лет, ПБК МБА)
4. Егор Амосов (15 лет, «Самара»)
5. Егор Рыжов (18 лет, «Зенит»)
6. Тимофей Рудовский (18 лет, без клуба)
7. Вадим Ширинкин (17 лет, ПБК ЦСКА)
8. Павел Земский (18 лет, «Зенит»)
9. Александр Савков (17 лет, «Баскония»)
10. Глеб Фирсов (18 лет, «Парма»).
Более подробно ознакомиться с рейтингом можно перейдя на материал, прикреплённый к новости.
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