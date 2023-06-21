Юный фаворит НБА Вембаньяма показал неприличный жест

19-летний французский игрок, главный претендент на выбор под первым номером драфта Национальной баскетбольной ассоциации этого года Виктор Вембаньяма был запечатлён на камеру в момент демонстрации неприличного жеста. Это случилось в ходе его визита на бейсбольную арену клуба «Нью-Йорк Янкис», где он пообщался с игроками и фанатами, а также совершил символический бросок бейсбольным мячом.