УНИКС продлил контракт с американским нападающим

«Баскетбольный клуб УНИКС воспользовался опцией в контракте и продлил сотрудничество с центровым Джаленом Рейнольдсом до конца сезона-2023/2024.



30-летний американец внёс колоссальный вклад в дебютное чемпионство нашего клуба в Единой Лиге ВТБ и был признан лучшим «шестым» игроком минувшего сезона, а также удостоился награды MVP турнира по итогам декабря.



Кроме того, наш центровой принял участие в Матче Звёзд Единой Лиги ВТБ и пять раз попадал в символическую сборную игровой недели регулярного чемпионата. Рады, что ты с нами, Джален!», — сообщает пресс-служба казанского клуба.