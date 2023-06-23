Вембаньяма стал первым номером на драфте НБА

Вембаньяма стал вторым европейским игроком, выбранным на драфте НБА под первым номером. В 2006 году "Торонто" выбрал под первым номером итальянца Андреа Барньяни. В прошлом году первым номером драфта стал Паоло Банкеро ("Орландо"), родившийся в США, но имеющий право выступать за итальянскую сборную.

Вембаньяма 19 лет, ранее он выступал в чемпионате Франции. В сезоне-2022/23 игрок представлял клуб "Метрополитан", его предыдущими клубами были "Нантер" и АСВЕЛ. Баскетболист дважды признавался лучшим молодым игроком чемпионата Франции (2021, 2022), в 2023 году он стал самым ценным игроком по итогам первенства страны и лучшим снайпером турнира. Вместе с АСВЕЛом Вембаньяма стал чемпионом Франции в 2022 году. Также он является серебряным призером чемпионата мира 2021 года среди игроков до 19 лет в составе национальной сборной.