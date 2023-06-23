ЦСКА поздравил Вембаньяму с тем, что он оказался задрафтован под первым номером

«Виктор Вембаньяма был выбран под первым номером на драфте НБА 2023 года! Мы поздравляем французского центрового и желаем ему больших успехов!



27 октября 2021 года Виктор принял участие в матче регулярки Евролиги против нашей команды в составе АСВЕЛа», — сообщает официальный телеграм-канал ПБК ЦСКА.