БК «Локомотив-Кубань» сообщил о будущем американского нападающего Уайта

«Форвард из США следующий сезон проведёт в краснодарском клубе. Напомним, что в прошлом сезоне Окаро Уайт сыграл за «Локо» 21 матч, в 18 из которых он выходил в стартовом составе. В среднем проводил на площадке 23 минуты, за которые набирал 8,8 очка, делал 4,8 подбора и 1,2 результативные передачи. При этом Уайт по ходу четвертьфинальной и финальной серии получал болезненные травмы, лишился несколько зубов – но все равно находил в себе силы продолжать играть. До встречи в новом сезоне!», — сообщает официальный сайт «Локомотив-Кубань».