Вембаньяма пропустит чемпионат мира по баскетболу

Молодой французский баскетболист Виктор Вембаньяма, который в следующем сезоне дебютирует в НБА в составе «Сан-Антонио Спёрс», принял решение пропустить чемпионат мира по баскетболу, который пройдет в Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября. Об этом сообщает издание L'Equipe.

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В минувшем сезоне Вембаньяма выступал за французский клуб «Метрополитан 92», с которым стал серебряным призёром чемпионата Франции. В финальной серии чемпионата его команда потерпела поражение от «Монако» со счётом 0-3.