Сербский тренер Вичентич официально покинул БК «Автодор»

«Спасибо, Бранислав!



В связи с окончанием контракта Бранислав Вичентич покидает должность главного тренера БК «Автодор». Тренер пришёл в команду в январе этого года и за короткий период добился положительных результатов. При нём саратовская команда заняла второе место в своей подгруппе регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и вышла в плей-офф турнира.



Баскетбольный клуб «Автодор» благодарит Бранислава за время, проведенное в Саратове, и желает успехов в будущем!» — говорится в заявлении команды.