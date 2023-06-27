На «Парму-Пари» подали в суд за неоплату аренды зала

ООО «Молот», подало иск к Фонду развития пермского баскетбола «Парма» и требует взыскать с ответчика 8,45 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Перехват».

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Предварительное слушание состоится через месяц, 26 июля.

Сообщается, что сумма в размере 8,45 млн рублей сложилась в результате трёх неоплаченных договоров за аренду зала — от 29 августа и 3 ноября 2022 года, а также от 28 февраля 2023-го.

Стоит отметить, что пермская команда заработала 7,8 млн на билетах в сезоне-2021/22. Ориентировочный бюджет команды на сезон составляет 330-340 млн рублей.

ООО «Молот» — компания, которая управляет универсальным дворцом спорта, где выступает команда.