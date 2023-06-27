Миротич и БК «Барселона» не могут договориться о расторжении контракта

По информации источника, клуб предложил игроку и его агенту четыре разных варианта расторжения контракта, но ни один из них не устроил баскетболиста. Миротич намерен получить всю оставшуюся по контракту зарплату за два полных сезона, но клуб предлагал ему сумму, превышающую заработную плату за один сезон, и различные бонусы, например, за возвращение в Национальную баскетбольную ассоциацию. Также сообщается, что клуб предлагал Миротичу начать выплаты летом 2024 года, что позволило бы испанцу снизить налоговую нагрузку в текущем году.