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Официальный рост Виктора Вембаньямы без кроссовок – 222 см

«Сан-Антонио» провел официальный замер роста первого номера драфта НБА Виктора Вембаньямы.

Объявлен официальный рост Виктора Вембаньямы
© globallookpress.com

Согласно данным «Сперс», рост Вембаньямы составляет 222 сантиметра (7 футов и 3,5 дюйма).

Таким образом, француз вступает в сезон как второй самый высокий игрок НБА после Бобана Марьяновича («Хьюстон», 224 см).

НБА изменила свою политику перед сезоном-2019/20, требуя, чтобы игроков измеряли без обуви для определения их официального роста. Это привело к тому, что многие баскетболисты «уменьшились» на пару сантиметров, хотя некоторые – например, Кевин Дюрэнт, который стал 208 см – в действительности стали на дюйм выше на бумаге, когда их данные были обновлены.

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