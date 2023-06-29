Объявлен официальный рост Виктора Вембаньямы

НБА изменила свою политику перед сезоном-2019/20, требуя, чтобы игроков измеряли без обуви для определения их официального роста. Это привело к тому, что многие баскетболисты «уменьшились» на пару сантиметров, хотя некоторые – например, Кевин Дюрэнт, который стал 208 см – в действительности стали на дюйм выше на бумаге, когда их данные были обновлены.