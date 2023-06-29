Кайл Курич вернулся в БК «Зенит» спустя пять лет

«Зенит» объявил о подписании нового контракта с американским атакующим защитником Кайлом Куричем. Соглашение с 33-летним баскетболистом рассчитано на два года. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Кайл уже выступал за сине-бело-голубых в сезоне-2017/2018, после чего провёл пять сезонов в «Барселоне». За это время он успел дважды — в 2021 и 2023 годах — выиграть чемпионат Испании и трижды — в 2020, 2021 и 2022 годах — взять национальный Кубок. Помимо этого, в активе Курича есть победа в Суперкубке Испании в 2016 году с «Гран-Канарией» и звание MVP.