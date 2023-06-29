«Црвена Звезда» объявила о переходе Деяна Давидоваца из ЦСКА

«Игрок сборной Сербии, бывший игрок ЦСКА Деян Давидовац вернулся в «Црвену Звезду»!



Деян подписал контракт на три сезона, и поэтому возвращается в свой дом, свой клуб, с которым он добился огромных успехов в предыдущий период!



Давидовац сыграл 301 игру и набрал 2095 очков в составе «Црвены Звезды». Его роль на площадке во многих случаях была гораздо более важной и значимой, чем сухая статистика очков, передач и подборов.



Деян, добро пожаловать домой!», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте сербского клуба.