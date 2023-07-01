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«Вашингтон» обменяет Монте Морриса в «Детройт»

«Пистонс» взамен отправят в «Уизардс» драфт-пик второго раунда.

«Вашингтон» обменяет Монте Морриса в «Детройт»
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Моррис в сезоне-22/23 набирал в среднем 10,3 очка и 5,3 передачи за игру, реализуя 48% бросков с игры и 38,2% из-за дуги.

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