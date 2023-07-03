Майкл Джордан не одобрил отношения сына с бывшей женой Скотти Пиппена

Шестикратный чемпион НБА и один из богатейших спортсменов мира, легендарный американец Майкл Джордан публично выступил против отношений сына Маркуса Джордана с Ларсой Пиппен, бывшей женой своего экс-одноклубника Скотти Пиппена.

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Журналисты застали Джордана выходящим из ресторана в Париже, после чего один из представителей медиа спросил его, одобряет ли он отношения сына, на что баскетболист ответил: «Нет».

Напомним, Ларса и Скотти Пиппены развелись в 2021 году после 14 лет брака. Примечательно, что разница в возрасте между сыном Джордана и экс-супругой Пиппена составляет 17 лет.