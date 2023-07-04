Американец Девонте Кейкок покинул ЦСКА, выплатив клубу компенсацию

«Благодарен тренерам, товарищам по команде и болельщикам за то, как они приняли меня в Москве. Несмотря на то что провёл здесь не так много времени, я создал добрые отношения и воспоминания, которые сохранятся на всю жизнь. Спасибо вам за всё!» — сказал Кейкок.