Баскетбольная Евролига продлила отстранение российских клубов на следующий сезон

Члены ассамблеи Евролиги согласились оставить в силе отстранение российских баскетбольных клубов от соревнований на сезон-2023/24. Об этом во вторник сообщила пресс-служба турнира.

22 марта прошлого года исполнительный совет акционеров Евролиги принял решение об отстранении российских клубов и аннулировании их результатов в сезоне-2021/22. ЦСКА, казанский УНИКС и петербургский "Зенит" были исключены из Евролиги, а краснодарский "Локомотив-Кубань" - из Еврокубка. Позднее отстранение российских клубов было продлено еще на один сезон.