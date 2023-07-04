Экс-игрок «Чикаго Буллз» высказался о Майкле Джордане

Бывший игрок «Чикаго Буллз» – о Майкле Джордане: мы думали, что этот парень просто дьявол
Экс-игрок НБА Хорас Грант высказался о бывшем товарище по «Чикаго Буллз», легенде лиги Майкле Джордане.
«Мы думали, что этот парень просто дьявол. Но ничего плохого в виду я не имую. Он действительно усердно тренировался, и если кто-то не был в его команде на тренировках, то он был его врагом. Майкл был крайне целеустремлённым. Вот почему можно утверждать, что он был самым лучшим игроком», — сказал Грант в подкасте Scoop B Radio.
Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.