Экс-игрок «Чикаго Буллз» высказался о Майкле Джордане

«Мы думали, что этот парень просто дьявол. Но ничего плохого в виду я не имую. Он действительно усердно тренировался, и если кто-то не был в его команде на тренировках, то он был его врагом. Майкл был крайне целеустремлённым. Вот почему можно утверждать, что он был самым лучшим игроком», — сказал Грант в подкасте Scoop B Radio.