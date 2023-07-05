В ЦСКА отреагировали на извинения экс-игрока за выступление в России

«Но мое личное мнение, что на него кто-то очень сильно надавил, чтобы он это сделал. Потому что Юнас уезжал от нас очень довольный обстановкой и в стране, и в Москве, и в клубе. Я думаю, что это просто политические игры, которые вынуждают кого-то что-то высказать публично, но это не значит, что они так думают.



Игроки все взрослые люди, они берут на себя ответственность. И у нас сейчас два игрока из Франции. Их это совершенно не остановило», — сказала Фураева.