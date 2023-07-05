В ЦСКА отреагировали на извинения экс-игрока за выступление в России

В ЦСКА отреагировали на извинения бывшего игрока за выступление в России
Вице-президент баскетбольного клуба ЦСКА Наталия Фураева оценила слова бывшего легионера клуба Юнаса Йеребко, который принес извинения перед шведским народом за выступление в России. Ее слова передает РИА Новости.
«Но мое личное мнение, что на него кто-то очень сильно надавил, чтобы он это сделал. Потому что Юнас уезжал от нас очень довольный обстановкой и в стране, и в Москве, и в клубе. Я думаю, что это просто политические игры, которые вынуждают кого-то что-то высказать публично, но это не значит, что они так думают.
Игроки все взрослые люди, они берут на себя ответственность. И у нас сейчас два игрока из Франции. Их это совершенно не остановило», — сказала Фураева.
Йеребко выступал за ЦСКА с весны 2022 года. За команду он провел 16 матчей, а в июне того же года он покинул команду. Сейчас игрок продолжает находиться без команды.
ЦСКА в минувшем сезоне завоевал бронзовые медали Единой лиги ВТБ, обыграв в матче за третье место петербургский «Зенит».
Стоит отметить, что ЦСКА, как и другие российские клубы не принимает участие в матчах Евролиги из-за отстранения.
Ранее агент игрока ФК ЦСКА заявил, что форвард не хочет оставаться в команде.