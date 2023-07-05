Гомельский назвал лучших распасовщиков в НБА среди центровых

Билл Расселл всю карьеру провёл в «Бостон Селтикс», с которым завоевал 11 чемпионских титулов НБА. Билл Уолтон выступал за такие команды, как «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Лос-Анджелес Клипперс» и «Бостон». Дважды становился чемпионом НБА. Элван Адамс всю карьеру провёл в «Санз»: принимал участие в Матче всех звёзд НБА и признавался новичком года в лиге. Тим Данкан всю карьеру играл за «Сан-Антонио Спёрс», выиграв с командой пять титулов НБА.